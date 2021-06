Maratea, inaugurata la via ferrata al Cristo Redentore: “Fabio Limongi sarebbe stato in prima linea”!

Il consigliere regionale del Pd, Marcello Pittella, annuncia una bella notizia per Maratea (PZ) e per gli amanti delle scalate:

“Quando decidemmo di finanziare la via ferrata al Cristo Redentore e l’Arrampicata Falesia di San Biagio a Maratea immaginavamo di ampliare l’offerta turistica di un posto che già di per sé brilla e di offrire una ulteriore opportunità per destagionalizzare.

Oggi quello che immaginammo, dal principio con il compianto Mario Di Trani, vede la luce con l’inaugurazione e ne siamo orgogliosi.

Auspichiamo ora che quanto fatto si mantenga nel tempo e cresca.

Un pensiero particolare va a Fabio Limongi.

Oggi, come lo è stato prepotentemente ieri, sarebbe stato in prima linea“.

Ricordiamo che Fabio Limongi, di Lauria (PZ), era molto conosciuto in tutta la Basilicata come istruttore, guida turistica, gestore di impianti sciistici, tecnico di elisoccorso e figura importantissima del Soccorso Alpino.

Purtroppo il 27 Gennaio 2021, a soli 49 anni, perse la vita precipitando da una parete rocciosa del versante lagonegrese sul Monte Sirino.

