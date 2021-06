Potenza, importante riconoscimento per questo sindaco della Provincia: “onorato per la premiazione, ringrazio tutti”. I dettagli

Il sindaco di Lauria (PZ), Angelo Lamboglia, scrive:

“Ieri sera nell’ambito del Premio Mediterraneo sono stato premiato in merito alla gestione dell’emergenza Covid-19.

Onorato per la premiazione, consegnata dal senatore Pittella, e avendo ringraziato pubblicamente tutti i cittadini, i volontari, la scuola e il suo indotto, i medici e le forze dell’ordine voglio condividere questo importante riconoscimento con tutti coloro della struttura comunale che, a vario titolo, sono stati costantemente al mio fianco e in prima linea.

In particolare la giunta, il consiglio e l’intera struttura comunale sempre disponibile, su tutti il corpo dei vigili urbani costantemente sul campo e l’ufficio politiche sociali che ha coordinato il coc sempre attivo dall’inizio della pandemia.

Un grazie all’associazione mediterraneo per aver deciso di premiarci e per quanto posto in essere da vent’anni a questa parte”.

