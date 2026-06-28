Marsicovetere scommette sui giovani: i dettagli

Una scelta strategica per il futuro dei giovani, della formazione e dello sviluppo economico del territorio.

Il Comune di Marsicovetere annuncia ufficialmente il passaggio alla fase cruciale per la nascita del nuovo polo di alta formazione: l’adesione, in qualità di Socio Fondatore, alla costituenda Fondazione “Istituto Tecnologico Superiore ITS Academy Sistema Agroalimentare della Basilicata”.

L’atto formale è stato sancito attraverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 16/06/2026, la quale recepisce e valorizza le linee guida e le precise indicazioni programmatiche provenienti dall’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere;

l’Amministrazione Comunale, su forte impulso del Sindaco Marco Zipparri, si è mossa a seguire, traducendo in un provvedimento concreto la visione strategica tracciata dalla Dirigente Scolastica Marinella Giordano per l’istituzione scolastica del territorio.

La fase odierna si concretizza ufficialmente con l’invio della manifestazione di interesse da parte dell’Ente, un passo fondamentale che sancisce la volontà del Comune di Marsicovetere di entrare nella cabina di regia della costituenda Fondazione.

Si tratta dello sblocco operativo necessario per dare solidità amministrativa al progetto, posizionando il territorio in prima linea nella futura governance dell’istituto.

Questa accelerazione si inserisce in un contesto estremamente positivo, caratterizzato dai numeri sempre crescenti della partecipazione scolastica e delle iscrizioni registrati dall’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere negli ultimi anni.

La costante crescita attrattiva della scuola ha spinto le istituzioni a intercettare una forte domanda di formazione avanzata, traducendola in una risposta immediata per gli studenti e le loro famiglie.

L’evoluzione dell’offerta formativa in chiave ITS: sviluppo e radicamento culturale

Trasformare e far evolvere l’offerta didattica locale agganciandola al modello ITS Academy rappresenta una vera e propria svolta strutturale per l’intera Val d’Agri. Questa transizione permette di colmare efficacemente il disallineamento tra scuola e mondo del lavoro, poiché i programmi didattici sono co-progettati direttamente con le imprese, garantendo tassi di occupazione altissimi e immediati.

In questo modo, l’ITS diventa uno strumento fondamentale per trattenere il capitale umano e le eccellenze del territorio: i giovani non saranno più costretti a migrare per l’alta formazione, ma potranno specializzarsi in loco come manager dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità.

Il comparto agroalimentare lucano riceverà così una spinta decisiva verso la transizione ecologica e l’agricoltura 4.0, elementi essenziali per competere sui mercati moderni.

Un’accademia per tutti: la centralità dell’inclusione

Un valore aggiunto e distintivo in questo percorso è rappresentato dalla forte identità inclusiva che già caratterizza la comunità scolastica di Marsicovetere. La presenza all’interno dell’Istituto Omnicomprensivo di un Dipartimento Inclusione strutturato ed efficiente costituisce un’eccellenza che garantisce la personalizzazione dei percorsi e l’integrazione di tutti gli studenti.

La candidatura all’ITS recepisce pienamente questo patrimonio sociale. L’obiettivo condiviso sarà infatti quello di declinare l’alta formazione tecnologica in chiave accessibile, affinché le opportunità occupazionali del futuro siano davvero alla portata di ognuno, abbattendo ogni barriera e promuovendo una reale coesione sociale.

Le parole del Sindaco Marco Zipparri

“Con la delibera approvata in Giunta e il successivo invio della manifestazione di interesse, facciamo nostra e sosteniamo con forza la visione espressa dall’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere, vero motore trainante di questa iniziativa.

I dati delle iscrizioni scolastiche, in costante crescita, ci dicono che il territorio è vivo e chiede risposte di alto livello. Trasformare e far evolvere la nostra offerta didattica attraverso un ITS significa dare una prospettiva di futuro reale ai nostri giovani, valorizzando al contempo il lavoro straordinario del Dipartimento Inclusione della nostra scuola.

Vogliamo che questa accademia sia un motore di sviluppo economico, ma anche un esempio di equità, accessibilità e coesione sociale per tutta la Basilicata”.