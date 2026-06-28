Potenza, il Villaggio della Legalità e della Solidarietà incontra i cittadini

Il Questore della Provincia di Potenza, insieme alle autorità civili e militari, ha preso parte al “Villaggio della Legalità e della Solidarietà”, iniziativa promossa dal Moto Club Polizia di Stato Delegazione di Potenza con il patrocinio della Polizia di Stato.

L’evento ha rappresentato un significativo momento di incontro con la cittadinanza, volto a promuovere i valori della legalità, della sicurezza, della solidarietà e della partecipazione attiva, attraverso attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale.

Alla manifestazione ha preso parte anche la rappresentanza lucana del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.