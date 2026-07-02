Meteo: dopo la pioggia, migliora il tempo su Potenza. Ecco le previsioni

Su Puglia, Basilicata e Molise nel corso del fine settimana il maltempo sfilerà rapidamente verso i Balcani, permettendo al sole di tornare protagonista ovunque con un clima estivo decisamente più gradevole.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 3 Luglio, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 17°C.
Sabato 4 Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 16°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.