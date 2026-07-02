La giovanissima Rossella della provincia di Potenza in finale in questo Festival per artisti emergenti. In bocca al lupo!

L’8 luglio, presso il mosso di Milano, si terrà la finale nazionale della quinta edizione dei IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL: il contest musicale per artisti emergenti a carattere sociale e internazionale indetto da IVISIONATICI e patrocinato dal Nuovo IMAIE e dal Comune di Milano.

Durante l’evento, si esibiranno i 20 artisti finalisti, selezionati durante le dieci semifinali dal vivo del contest, tenutesi in alcune delle principali città d’Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli e Bologna.

Tra i 20 artisti selezionati, spicca il nome dell’artista potentina Rossella Monaco.

Rossella Monaco, interprete diciannovenne originaria della provincia di Potenza, ha alle spalle ben dieci anni di studio del canto e una viscerale passione per la musica.

Caratterizzata da una grande versatilità che la porta a spaziare tra generi differenti sia in italiano che in inglese, la giovane artista vanta già importanti vetrine televisive, tra cui spiccano le partecipazioni a I Fatti Vostri su Rai 2 nel 2018 e a X Factor nel 2022.

Gli artisti verranno valutati da una giuria di qualità composta da professionisti del settore: la cantautrice Valeria Rossi, l’autore Luca Sala, lo speaker radiofonico Fabrizio Gaias, la giornalista Vittoria Martinotti, il redattore Massimo Conti, ed Elisa Valdina, responsabile di mosso. Presidente di giuria sarà Luca Sala.

A Valeria Rossi verrà consegnato il premio DONNE IN MUSICA, riconoscimento conferito per celebrare i 25 anni dalla pubblicazione del suo celebre brano “Tre parole”.

Ospiti musicali della finale saranno Senza Cri e DINìCHE.

A presentare l’evento sarà lo speaker radiofonico Maurizio De Bari, mentre Vittoria Sciacca sarà l’opening act della serata.

La finale sarà aperta al pubblico e avrà inizio con un blue carpet, durante il quale sfileranno artisti e ospiti.

Alessandro Ambrosino e Alessandro Criscuolo di Liberty Music intervisteranno i finalisti e realizzeranno contenuti a loro dedicati.

Sarà, inoltre, presente in loco Dafne Eleonora che, con la sua realtà, realizzerà creazioni personalizzate per ogni artista.

Lo scopo de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL è quello di promuovere e garantire visibilità ad artisti singoli, duo e band, favorendo loro i mezzi concreti per poter realizzare il proprio progetto musicale.

Il montepremi della quinta edizione prevede un contributo economico di 1000€ al vincitore assoluto del contest.

I vincitori delle categorie Interpreti e Cantautori riceveranno: la registrazione o distribuzione di un brano inedito, un mese di ufficio stampa, esibizioni in altri festival gemellati, masterclass formative, tour radiofonico, interviste, consulenza manageriale, certificazioni e molti altri premi. Inoltre, 10 finalisti su 20 riceveranno la registrazione o la distribuzione di un brano inedito.