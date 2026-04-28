Meteo: su Potenza nuvole in arrivo e forse pioggia. Ecco le ultime previsioni

Il 30 una perturbazione sui balcani determinerà nuovo peggioramento sulla nostra regione con piogge e rovesci sparsi.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 29 Aprile, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 10°C.
Gioevedì 30 Aprile avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 9°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.