Pallacanestro femminile, a Satriano nasce la PBS Pietrafesa Basket School per portare avanti il sogno di “Dino” venuto improvvisamente a mancare all’età di 52 anni. L’iniziativa

È nata ufficialmente l’Associazione Sportiva Dilettantistica PBS Pietrafesa Basket School.

Dedicata al compianto Gerardo Pietrafesa, per tutti “Dino”, dirigente e tecnico sportivo – oltre che imprenditore nel settore turistico – venuto improvvisamente a mancare all’età di 52 anni lo scorso 3 Aprile, l’Associazione, che avrà sede a Satriano, si costituisce con la volontà di onorarne il ricordo, ma soprattutto proseguire nella missione alla base del lavoro e sacrificio quotidiano di Dino, ovvero la divulgazione della pallacanestro femminile sul territorio lucano.

La pallacanestro, del resto, è stata da sempre il primo amore del compianto allenatore potentino sin dai tempi della Potenza ’84, pronta a risbocciare in tutto il suo splendore già nelle fasi ancora calde e delicate del Covid.

Tornei, camp, allenamenti individuali, manifestazioni estive capaci di combinare sport e divertimento da offrire a ragazzi e ragazze in fase adolescenziale, ne hanno fatto un protagonista inesauribile nel dare nuova linfa al movimento cestistico potentino.

Un impegno quotidiano ed un nuovo stimolo che si sono affiancati alla crescita della primogenita Donatina (classe 2010 ormai in pianta stabile nel roster della Polisportiva Battipagliese), proseguiti nella nomina a dirigente responsabile della prestigiosa PB63 proprio nella passata stagione agonistica la quale, ironia della sorte, l’ha visto sedersi da avversario, per l’ultima volta, proprio sulla panchina del PalaPergola di Potenza.

L’iniziativa trae ispirazione dalla passione e dal forte legame di stima professionale e amicizia instauratosi nel tempo con Laura Ortu, accomunata a Pietrafesa da una vita spesa a favore dello sviluppo e la crescita del basket in rosa:

”Ci è sembrato doveroso continuare a perseguire un progetto che Dino per primo aveva voluto fortemente in Basilicata e che vedrà come aspetto essenziale la crescita umana e tecnica, anche sotto l’aspetto individuale, delle atlete”, ha dichiarato proprio Laura Ortu, che già lo scorso anno, con una parte rilevante della compagine attuale, aveva avviato un programma di diffusione della pallacanestro in alcuni comuni della provincia di Potenza.

“La PBS Pietrafesa Basket School vedrà confluire al suo interno Basket Rosa, Pink is Better Basket School e più in generale il concetto di Worklab, ovvero un ciclo di allenamenti individuali che porteremo avanti anche in Estate, così come la partecipazione ad eventi agonistici già in calendario”.

Il primo appuntamento ufficiale è alle porte, con l’Opening Day in programma a Satriano il 30 Giugno e la possibilità di conoscere il progetto e sottoscrivere anche le preiscrizioni per la successiva Scuola di Basket, in vista di una stagione agonistica che, attraverso l’affiliazione alla FIP, vedrà la neonata ASD anche ai nastri di partenza dei campionati federali.

Un impegno ulteriore e affascinante, nato dalla forte volontà di proseguire sulla linea tracciata da un professionista indimenticato, innamorato della pallacanestro e capace di contagiare spontaneamente con la sua energia e passione chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo.

Di seguito l’Organigramma della ASD Pietrafesa Basket School:

Presidente Onorario: Filomena Tito;

Presidente: Aldo Notarfrancesco;

Vice Presidente: Claudio Zaccagnino;

Tesoriere: Milica Micovic;