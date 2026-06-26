Potenza, a Bucaletto per la festività di Santa Maria della Speranza, attività sportive gratuite per grandi e piccoli! I dettagli

In occasione della festività di Santa Maria della Speranza di Bucaletto il 4-5 Luglio rimane costante e ben saldata la collaborazione fra la Parrocchia di Bucaletto e la realtà del CSI sede di Potenza.
In questi giorni si sta svolgendo infatti presso la Parrocchia il torneo ufficiale di pallavolo “FACCIAMO MURO ALL’INDIFFERENZA” momento di sport, condivisione e aggregazione sociale dal forte valore umano soprattutto in una realtà come quella di Bucaletto.
Proprio nella serata del 4 Luglio, infatti, ci saranno le premiazioni del Torneo a cura del CSI.
Nel pomeriggio del 4 invece il CSI DAY-VILLAGGIO DELLO SPORTIVO nella zona antistante la Chiesa.
Due ore di attività e giochi per grandi e piccoli con accesso totalmente gratuito a cura del CSI.
Commentano gli organizzatori:
“Se è vero che soli si va più veloce, insieme si va più lontano”.
Ecco la locandina degli eventi.