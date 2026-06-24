Ruoti, tre appuntamenti per ragazze e donne nel segno dell’autodeterminazione

L’Associazione EudAnima organizza tre appuntamenti nell’ambito del progetto “Ragazze e Donne Felici nel segno dell’autodeterminazione”, con il patrocinio del Comune di Ruoti.
𝟐𝟔 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕:𝟎𝟎 – “𝐋𝐞 𝐫𝐮𝐨𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚̀”
Avviamento al ciclismo con A.S.D. Motostaffette Potenza – gare, sfide e premi!
Piazzale Centro polivalente “Alfredo Tramutoli”, contrada Faggeta – Ruoti
𝟐𝟗 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟑𝟎 – 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐛𝐨𝐜𝐜𝐞, 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐚𝐪𝐮𝐞
Con la partecipazione di Angela Laguardia, Presidente Federazione Italiana Bocce Basilicata
Villa Comunale – Ruoti (PZ)
𝟑𝟎 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔:𝟑𝟎 – “𝐑𝐚𝐠𝐚𝐳𝐳𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝟐𝟒 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢 𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞”
Partita di calcio con l’allenatore Gianni Infante + grande estrazione finale con premio per le calciatrici!
Polivalente “Alfredo Tramutoli”, contrada Faggeta – Ruoti (PZ)