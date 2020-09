Potenza, al buio queste due zone: ecco le precisazioni dei consiglieri di maggioranza

I consiglieri di maggioranza del Comune di Potenza, in una loro nota, sostengono:

“Grazie al nostro interessamento e all’impegno dell’Amministrazione comunale si è riusciti a risolvere il problema della mancata illuminazione in via dell’Unità d’Italia e all’altezza di piazza della Costituzione italiana, due zone particolarmente popolose della città e nei cui pressi si trovano numerose attività commerciali e locali.

L’Amministrazione è riuscita a risolvere quello che era un vero e proprio disagio per via dei numerosi lampioni spenti, segnalato più volte proprio dai residenti della zona, ma anche da tanti cittadini e dai titolari dei locali presenti.

E’ la dimostrazione che, di fronte alle segnalazioni dei cittadini, in questo come negli altri rioni, l’Amministrazione comunale si fa trovare presente nell’interesse della città, per garantire a tutti le migliori condizioni di vivibilità e di sicurezza”.

