Potenza, caldo intenso nel fine settimana: previsto un aumento delle temperature. Ecco le previsioni

Temperature in aumento su Potenza.
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 27 Giugno, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 20°C.
Domenica 28 Giugno avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 20°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.