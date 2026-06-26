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Potenza, caldo intenso nel fine settimana: previsto un aumento delle temperature. Ecco le previsioni

26 Giugno 2026

Temperature in aumento su Potenza.

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 27 Giugno, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 20°C.

Domenica 28 Giugno avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 20°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.