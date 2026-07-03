Potenza, grande cinema all’aperto alla Villa del Prefetto

Dal 2 luglio al 12 agosto 2026 torna nella Villa del Prefetto di Potenza il Nuovo Cinema in Villa, rassegna che quest’anno celebra la sua settima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate potentina.

Per oltre un mese il cuore della città si trasformerà in un’arena cinematografica all’aperto, pronta ad accogliere il pubblico con una selezione di film che spazierà tra grandi produzioni internazionali, cinema d’autore, film italiani e titoli dedicati alle famiglie.

Annunciato il programma della prima parte, dal 2 al 19 luglio, che si aprirà con uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell’anno, Michael di Antoine Fuqua, il biopic dedicato a Michael Jackson, scelto per inaugurare la rassegna con un evento di grande richiamo.

A seguire, spazio alle grandi produzioni internazionali come Cime tempestose di Emerald Fennell, Hamnet di Chloé Zhao, Disclosure Day di Steven Spielberg.

Non mancherà il cinema italiano con Le città di pianura di Francesco Sossai, fresco vincitore di 8 David di Donatello, Che Dio perdona a tutti di Pif, La grazia di Paolo Sorrentino, Buen Camino di Gennaro Nunziante, Ammazzare stanca di Daniele Vicari, Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese e Antartica – Quasi una fiaba di Lucia Calamaro.

Completeranno la prima parte de cartellone le proposte dedicate a tutta la famiglia con Super Mario Galaxy e Zootropolis 2 e alcune anteprime e presentazioni di film e cortometraggi indipendenti, con particolare attenzione ai giovani registi lucani.

Anche quest’anno il “Nuovo Cinema in Villa” punta a coniugare qualità cinematografica e intrattenimento, offrendo ai cittadini e ai visitatori la possibilità di vivere il cinema all’aperto in uno dei luoghi più suggestivi di Potenza con un allestimento curato dai professionisti del settore, schermo di oltre 36 metri quadrati, proiezioni in DCP e impianto audio Dolby Digital.

Le proiezioni inizieranno ogni sera alle ore 21.00, con apertura del botteghino dalle 20:00 e biglietti acquistabili anche online attraverso il sito del Cineteatro don Bosco.

Questa settima edizione sarà dedicata a Buster Keaton, a sessant’anni dalla sua scomparsa.

Il claim della rassegna, “Capitombolo di emozioni!”, rende omaggio al grande maestro del cinema muto e al celebre episodio che diede origine al suo soprannome, celebrando il cinema come luogo di stupore, meraviglia ed emozioni condivise.