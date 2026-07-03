Potenza, alla Scuola New Form corso di preparazione per il maxi concorso da insegnante di sostegno: oltre 220 i posti in Basilicata

Con il Decreto Ministeriale n. 926 del 26 giugno è stato avviato l’XI ciclo del TFA SOSTEGNO, il Concorso che permette il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Il bando prevede l’assunzione di 30.241 nuovi insegnanti di sostegno e la prova preselettiva, a cui seguiranno le prove scritte e la prova orale, è prevista il prossimo 14 luglio (per chi si candida sul posto all’Infanzia), il 15 luglio (per chi si candida sul posto alla Primaria) il 16 luglio (per chi si candida sul posto alla Secondaria di I grado) e il 17 luglio (per chi si candida sul posto alla Secondaria di II grado).

Gli interessati possono inoltrare la domanda di partecipazione presso una delle Università coinvolte, all’interno della quale, se risulteranno idonei, svolgeranno poi il corso per il conseguimento della specializzazione.

Per chi non vuole spostarsi e rimanere nella nostra regione i posti a disposizione, presso L’Università degli studi della Basilicata, sono 223 divisi fra Infanzia (40 posti), Primaria (105 posti) e Secondario di II grado (78 posti).

Inoltre per chi volesse prepararsi in modo adeguato, in questo breve lasso di tempo, la New Form, Ente accreditato al MIUR con sede a Potenza, ha strutturato un percorso di studio, della durata di 20 ore, per preparare i candidati alla prova preselettiva.

Una grande opportunità, quindi, per chi vuole entrare da protagonista nel mondo della scuola con un ruolo delicato e fondamentale per la crescita e l’inclusione dei nostri ragazzi.