Potenza: il centro storico si illumina con Curarte e gli Amici dell’Hospice. L’appuntamento

Giovedì 2 luglio 2026, in tutto il centro storico di Potenza, si svolgerà la sesta edizione di “Curarte La Notte Bianca della Cura”, che ha come finalità quella di far conoscere alla comunità potentina e lucana l’importanza e l’utilità socio assistenziale delle cure palliative e degli hospice.

La cerimonia inaugurale è stata affidata a MC Lucania Motorcycle A.S.D. Potenza cui seguirà l’evento di apertura che si svolgerà presso il Teatro F. Stabile, a partire dalle ore 20:30, nel corso del quale verrà rappresentato il Monologo a due “Morte, Vita Miracoli” di e con Michele Galgani.

La manifestazione vedrà la partecipazione di scuole di musica, canto, danza e teatro, Associazioni culturali, Cooperative sociali, scrittori e poeti, ognuno dei quali darà vita alla parola “Cura” con la propria arte.

L’evento ha ricevuto riconoscimenti a livello locale e nazionale, ottenendo il Premio di “Migliore iniziativa di informazione alla popolazione” durante il XXVI Congresso Nazionale della SICP, Società Italiana Cure Palliative, tenutosi a Riccione il 14-16 novembre 2019.