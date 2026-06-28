Potenza, arrivano di nuovo nuvole e pioggia? Ecco le ultime previsioni

Caldo su Potenza.
Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 29 Giugno, avremo cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 21°C.
Martedì 30 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 21°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.