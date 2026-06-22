Potenza: purtroppo non ce l’ha fatta il boscaiolo della provincia travolto da un albero

A circa tre settimane dall’incidente che lo aveva coinvolto, è morto, Salvatore Rusciani, il sessantacinquenne di Terranova di Pollino, che era rimasto travolto dal tronco di un albero, durante la raccolta della legna.

Fa sapere rainews:

“Ricoverato e poi operato al “San Carlo” di Potenza, non ce l’ha fatta. E’ deceduto ieri in Ospedale.

Cordoglio è stato espresso dal Sindaco Franco Mazzia e dall’intera comunità.

I funerali si svolgeranno domani alle 17:00 nella Chiesa Madre “San Francesco da Paola”, a Terranova di Pollino”.

Ci striangiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.