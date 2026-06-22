Stellantis di Melfi: prorogato il Contratto di Solidarietà. I dettagli

“Si è tenuto l’incontro tra la Direzione Aziendale e le Organizzazioni Sindacali di Stellantis Melfi.
Alla luce della scadenza dell’attuale Contratto di Solidarietà prevista per il 27 giugno, è stata condivisa la proroga dello stesso per ulteriori 30 giorni, mantenendo invariate tutte le condizioni attualmente in essere.
Il nuovo periodo di validità decorrerà fino al 27 luglio, consentendo di accompagnare questa fase in attesa della successiva pausa estiva”.
Lo fa sapere la Segretaria Regionale dell’UGL Basilicata Metalmeccanici, Costanzo Florance.
“Nel corso dell’incontro, le Organizzazioni Sindacali FIM – FIOM – UILM – FISMIC – UGLM – AQCF hanno inoltre richiesto alla Direzione Aziendale la convocazione, entro l’ultima settimana di luglio, di un confronto specifico dedicato al periodo successivo alla pausa estiva.
In tale occasione, alla presenza anche della Direzione di Stabilimento, sarà effettuata un’analisi puntuale delle prospettive produttive, dell’andamento della solidarietà, delle percentuali di utilizzo, della rotazione del personale e più in generale di tutti gli aspetti industriali che interesseranno il sito di Melfi nei prossimi mesi.
Le Organizzazioni Sindacali FIM – FIOM – UILM – FISMIC – UGLM – AQCF continueranno a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione, mantenendo costante il confronto con l’Azienda a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”.