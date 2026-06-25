Potenza, Santa Maria della Speranza accende Bucaletto: due giorni di musica, spettacolo e grandi emozioni

Manca una settimana a un appuntamento che, quest’anno, a Bucaletto promette di essere davvero speciale.

In occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria della Speranza, in programma il 4 e 5 luglio 2026, il quartiere di Potenza si prepara a vivere due giornate ricche di iniziative, spettacoli e momenti di partecipazione aperti a tutti.

Sabato 4 luglio si partirà con il Villaggio dello Sportivo, previsto dalle 18 alle 20, con giochi e attività dedicate a grandi e piccoli, a ingresso gratuito.

Ad aprire la serata sarà Jibril il focoliere romantico, mentre alle 21:30 saliranno sul palco I Tarantolati di Tricarico, protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi. Per questa edizione, il gruppo è impegnato anche nel Jova Beach Party e farà tappa a Potenza con la sua unica data cittadina, sempre ad accesso gratuito.

La giornata di domenica porterà con sé ulteriori novità. Dalle 16 alle 20 spazio all’energia e alla creatività di ASD Valchiria Circus, che in collaborazione con il comitato festa porterà in piazza strutture ed esperienze dedicate all’acrobatica aerea e alle arti circensi.

In serata, poi, andrà in scena uno spettacolo definito unico: per la prima volta in Basilicata si terrà il Potenza Gospel Festival, con cori gospel provenienti da tutto il Sud Italia per un evento da vivere e da raccontare.

Anche in questo caso, l’ingresso sarà gratuito.

A chiudere le due giornate ci sarà inoltre un’area food truck con proposte per ogni esigenza, a completare un programma pensato per unire musica, spettacolo, socialità e tradizione.