Potenza, SP ex SS 93: concluso il primo blocco di lavori! Presto i prossimi interventi

A fronte delle recenti dichiarazioni e della volontà di avviare una raccolta firme contro un presunto immobilismo dei lavori lungo la SP ex SS 93, si precisa che gli interventi in oggetto sono già stati ampiamente programmati e prenderanno il via a breve.

In riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della SP ex SS 93 “Appulo-Lucana”, è già stato concluso un primo blocco di interventi che ha comportato un investimento di 471.008,58 euro.

Nello specifico:

è stata completata la fresatura e il rifacimento del manto stradale tra il km 111 e il km 114;

si è provveduto all’installazione di nuovi guardrail, alla riquotatura e al livellamento di oltre 3.000 metri di barriere già esistenti;

è stata eseguita la pulizia delle cunette stradali (tratti km 102-106 e km 110-115) per il flusso delle acque, potature e rimozione alberi pericolanti;

è stata rifatta completamente la segnaletica orizzontale tra il km 111+450 e il km 114+675.

I prossimi lavori, già contrattualizzati, riguarderanno: interventi di pavimentazione tra il km 103-104 e ripristini localizzati al km 115+255 e 115+610 (Zona San Nicola) e relativa segnaletica orizzontale;

adeguamento strutturale dei margini dei ponti ai km 104+245, 111+590 e 112+155, con demolizione dei vecchi cordoli, getto di nuovi cordoli in calcestruzzo armato e installazione di barriere ad alto contenimento H2 bordo ponte;

sostituzione guardrail standard (N2) al km 112+835.

Si ribadisce, quindi, l’imminente attivazione delle prossime lavorazioni e si conferma che il completamento della riqualificazione complessiva della SP ex SS 93 avverrà nel pieno rispetto dei tempi previsti dal contratto.