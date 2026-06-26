Basilicata: a causa della guerra in Iran in aumento le tariffe elettriche per questi clienti. I dettagli

Si è svolta la periodica riunione trimestrale per l’aggiornamento delle tariffe elettriche per il prossimo trimestre, cioè dal 1 luglio al 30 settembre che riguarda circa tre milioni di cittadini VULNERABILI.
Fa sapere in proposito il Presidente ADOC Basilicata, dott. Canio D’ANDREA:
“Purtroppo, causa la guerra con l’IRAN si registra un aumento del 4,6% sulla materia prima che sale a 16,92 centesimi a cui si aggiungono 2,11 centesimi per la commercializzazione.
Il prezzo di riferimento complessivo, tasse incluse, per kwh è di 31,63 centesimi.
Il costo annuale per una famiglia tipo, cioè consumi a 2500 kwh è di 591 euro complessivi.
Si ribadisce che le tariffe del mercato tutelato riguardano solo i clienti vulnerabili.
I cittadini vulnerabili che sono nel mercato libero possono sempre chiedere di rientrare nel mercato tutelato”.