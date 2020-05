Potenza: “specchi stradali volati via mesi fa a causa del vento, non ancora reinstallati, con tutti i rischi connessi”. Questa la denuncia

Specchi rotti e divelti dal vento, in alcune zone della città di Potenza, impediscono una corretta visibilità agli automobilisti.

E’ quanto dichiara alla nostra Redazione un lettore:

“vi giriamo questa segnalazione in merito al problema degli specchi stradali che, presso quattro incroci del quartiere di Rossellino, sono volati via mesi fa a causa del vento e non sono stati ancora reinstallati, con tutti i rischi e i pericoli connessi”.

Avete riscontrato anche voi lo stesso problema?

Ecco alcune foto.

