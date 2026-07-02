“Radici e fioriture dell’assenza”: a Potenza un evento in memoria di Linda Catalano

Si terrà oggi, 2 luglio, alle ore 21:00, presso l’associazione Insieme in viale del Basento 102 a Potenza, l’iniziativa dal titolo “Radici e fioriture dell’assenza”, un appuntamento dedicato a Linda Catalano.
L’evento propone un percorso di riflessione tra memoria, amore e rinascita, a partire da alcuni interventi e contributi che accompagneranno la serata.
Al centro del programma il tema “Il giardino di Linda: amore e rinascita”, affidato a Rossella Capobianco, Feng Shui Coach & Designer.
Previsto anche l’intervento di Gianna Carriero, mamma di Linda, con il contributo “Continuare ad amare oltre l’assenza”.
Spazio inoltre alla riflessione proposta da Maria Giovanna Romano, psicologa, con “L’energia vitale di Alcesti: un tragico dialogo tra eros e thanatos”.
La serata sarà arricchita anche da un contributo musicale a cura di Lara Albesano, violista, a suggellare un momento di partecipazione e condivisione dedicato alla memoria di Linda Catalano.