Potenza, variazioni ai percorsi del trasporto pubblico locale

La Direzione generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata ha autorizzato le variazioni dei percorsi del Trasporto pubblico locale richieste dal Consorzio Cotrab per consentire la continuità del servizio in corrispondenza di alcune modifiche alla viabilità.

“Abbiamo agito con la rapidità consentita in questi casi per evitare che le limitazioni alla circolazione facessero protrarre ulteriormente i disagi per gli utenti.

L’obiettivo è assicurare la continuità dei collegamenti, adottando tutte le soluzioni necessarie nel rispetto delle regole e nella considerazione delle esigenze dei territori”, dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

Il primo provvedimento riguarda la linea n. 274 “Sant’Arcangelo – Senise – Roccanova”, per la quale è stata autorizzata la modifica del percorso a seguito della richiesta presentata dal Consorzio, con l’utilizzo del tracciato alternativo lungo la strada provinciale n. 7 Agri-Sinni, per la durata di 6 mesi.

Un secondo provvedimento interessa la linea operaio n. 182 “Forenza – Maschito – Venosa – San Nicola di Melfi”, in relazione all’interruzione della strada provinciale ex SS 168 “di Venosa”, dal km 11+900 al km 13+000. La Direzione generale ha autorizzato la riprogrammazione del servizio fino al 31 luglio 2026.

“Questi interventi – spiega Pepe – confermano un metodo di lavoro improntato alla collaborazione tra Regione, gestori del servizio ed enti locali. L’auspicio, adesso, è che si effettuino quanto prima i lavori per il ripristino ordinario della viabilità”.