Ritorna a Potenza il Bibliomotocarro: incontri, libri e storie nel Parco di Montereale

Il Bibliomotocarro del maestro La Cava ritorna a Potenza con centinaia di libri da sfogliare e la sua piccola sala cinema dove si entra in quattro per volta.

La biblioteca viaggiante che da anni porta libri e storie nei quartieri e nei paesi della Basilicata arriva al Parco di Montereale martedì 23 giugno, dalle 18:00 alle 20:00, per una giornata aperta a famiglie, bambine e bambini, curiose e curiosi di ogni età.

Si conclude così Il filo magico, progetto realizzato dal Comune di Potenza U.D. Servizi alla persona, in partenariato con l’ATS Marmo Platano-Melandro e in co-progettazione con il Consorzio CS – Cooperazione e Solidarietà, nell’ambito del programma P.I.P.P.I. fondi PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”.

Avviato nell’autunno del 2024, il progetto prende il titolo dall’omonimo albo illustrato in cui una bambina intreccia maglioni colorati per tutti e trasforma così, piano piano, la città in cui vive.

Il progetto ha operato su due territori, Potenza e l’area del Marmo Platano Melandro.

Le azioni proposte sono state diverse: dal potenziamento dell’equipe multiprofessionale ai gruppi genitori-figli, dall’animazione territoriale al coinvolgimento delle scuole di riferimento.

L’acronimo P.I.P.P.I. si ispira alla resilienza di Pippi Calzelunghe come metafora della forza dei bambini nell’affrontare le situazioni avverse della vita.

La finalità del Programma è quella, infatti, di costruire alleanze tra tutte le persone che hanno a cuore la crescita di bambine e bambini e rispondere al bisogno di ogni bambino di crescere in un ambiente stabile, sicuro, protettivo e “nutriente”, contrastando attivamente l’insorgere di situazioni che favoriscono le disuguaglianze sociali, la dispersione scolastica, le separazioni inappropriate dalla famiglia di origine.

Di seguito la locandina con i dettagli.