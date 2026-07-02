Savoia di Lucania tra devozione e musica: a Perolla i festeggiamenti di Maria SS. del Sacro Monte di Viggiano. Il programma

Perolla si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno: i festeggiamenti in onore di Maria SS. del Sacro Monte di Viggiano, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio.

Nella frazione di Savoia di Lucania cresce l’attesa per una celebrazione che, come da tradizione, unisce fede, comunità e momenti di intrattenimento.

L’iniziativa è promossa dal Parroco Don Mosè e dal Comitato Festa, con il patrocinio del Comune di Savoia di Lucania.

Un calendario articolato accompagnerà residenti e visitatori lungo due giornate dense di appuntamenti religiosi e civili, confermando il forte legame tra spiritualità e partecipazione popolare.

Il programma religioso prenderà avvio già nei giorni 2, 3 e 4 luglio presso la Rettoria di Perolla, con il Santo Rosario alle ore 18:30 e la Santa Messa alle ore 19:00.

Il momento centrale sarà domenica 5 luglio: alle ore 11:30 è prevista la Santa Messa nella Chiesa Madre di Savoia di Lucania, seguita nel pomeriggio dal Santo Rosario alle 17:30 e dalla Santa Messa alle 18:00.

A seguire, la tradizionale processione della Beata Vergine Maria, espressione più intensa della devozione popolare.

Parallelamente, il programma civile animerà il weekend nella piazza di Perolla.

Sabato 4 luglio, a partire dalle ore 21:30, spazio alla musica con la live band “Gira tutto intorno alla stanza”, seguita dall’esibizione di Christian Liguori e dal DJ set di Dani C.

Domenica 5 luglio, sempre alle ore 21:30, sarà la volta della band lucana Accipiter, con chiusura a mezzanotte affidata ai fuochi pirotecnici e all’estrazione della lotteria.

I festeggiamenti rappresentano un appuntamento fondamentale per la comunità locale e per i tanti fedeli e visitatori che ogni anno partecipano, richiamati da un evento che coniuga spiritualità, tradizione e convivialità.

Il Parroco Don Mosè e il Comitato Festa rivolgono un invito alla cittadinanza e ai visitatori a prendere parte numerosi a questa importante celebrazione.