Sopralluogo sulla frana di Acerenza: i dettagli

Nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo ad Acerenza per verificare la situazione relativa alla frana che interessa alcune particelle private e un tratto della strada provinciale, con l’obiettivo di approfondire le criticità esistenti e valutare le possibili azioni da intraprendere.

Al sopralluogo hanno preso parte il Sindaco di Acerenza, Carmine Luca Lombardi, il Soggetto Attuatore Delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, Avv. Gianmarco Blasi, e il Presidente dell’Unione dei Comuni Alto Bradano, Franco Genzano.

Nel corso della visita è emersa la necessità di proseguire con gli approfondimenti tecnici necessari per definire il quadro degli interventi da porre in essere, in considerazione della complessità del dissesto, che coinvolge sia aree private sia infrastrutture pubbliche.

«L’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco Luca Lombardi – sta profondendo il massimo sforzo per affrontare una problematica particolarmente delicata e complessa. Siamo impegnati quotidianamente per individuare, insieme agli altri enti interessati, le soluzioni più idonee a garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio».

Al termine del sopralluogo è stata condivisa la volontà di mantenere un costante raccordo istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti, al fine di individuare un percorso operativo efficace e fornire risposte concrete alla comunità di Acerenza.