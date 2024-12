A Pignola un evento imperdibile per tutti coloro che sono interessati alle tematiche ambientali e al cinema indipendente. L’iniziativa

Un nuovo festival cinematografico dedicato all’ambiente e al territorio sta per vedere la luce.

TerraLenta Film Fest nasce con l’ambizione di promuovere il cinema documentario d’autore, favorire spazi culturali di dialogo, sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali e dal 23 al 27 luglio 2025 trasformerà il piccolo paese di Pignola in un centro d’avanguardia con proiezioni, convegni, talk, laboratori e incontri con ospiti speciali.

La conferenza stampa di presentazione si terrà il 20 dicembre alle ore 11 presso la sala consiliare del Palazzo Albano-Gaeta a Pignola (PZ).

In questa occasione, gli ideatori del festival e i partner del progetto presenteranno in dettaglio le iniziative in programma e lanceranno ufficialmente la call for entries per documentari e cortometraggi.

Pignola, piccolo comune situato nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, sarà il luogo ideale per ospitare un evento di questo tipo.

La Riserva Naturale del Pantano di Pignola, i boschi di Rifreddo e il passo della Sellata Pierfaone sono solo alcune delle meraviglie naturali che circondano il paese e che faranno da cornice al festival.

Il festival sarà un evento imperdibile per tutti coloro che sono interessati alle tematiche ambientali e al cinema indipendente.

Un evento imperdibile per appassionati, attivisti, ricercatori e famiglie.

La call for entries aprirà il 20 dicembre!

Registi e filmmaker di tutto il mondo sono invitati a partecipare al concorso internazionale di documentari e cortometraggi.

Le opere selezionate concorreranno per prestigiosi premi e saranno proiettate durante il festival.

Il concorso sarà articolato nelle seguenti sezioni:

Concorso internazionale documentari – durata minima 31 minuti (escluso titoli);

Concorso internazionale cortometraggi – durata massima 30 minuti (escluso titoli).

Temi del concorso:

● Cinema documentario indipendente e d’autore

● Territorio

● Ambiente

● Scienze naturali e biodiversità

● Cambiamenti climatici

● Rapporto uomo-ambiente

● Demoetnoantropologia e storia socio-ambientale

● Economia e sviluppo sostenibile

● Ecologia politica e giustizia ambientale

● Ricerca ambientale multimediale

Per maggiori informazioni e per partecipare alla call for entries, visitare il sito web del festival https://www.terralentaff.it/.