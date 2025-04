La Cattedrale di Potenza è pronta ad ospitare il SS. Crocifisso di Brienza, in un’intensa settimana di preghiera, celebrazioni e meditazioni. Il programma

La comunità di Brienza è lieta di annunciare la Peregrinatio del Santissimo crocifisso del Sacro Monte di Brienza alla città di Potenza.

Dall’8 al 12 aprile 2025, la Cattedrale di Potenza ospiterà il SS. Crocifisso di Brienza, in un’intensa settimana di preghiera, celebrazioni e meditazioni.

La “peregrinatio” prenderà il via Martedì 8 Aprile, con l’accoglienza dell’effigie presso Porta Salza alle ore 18:00, seguita dalla Via Crucis cittadina, promossa dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali e presieduta dall’Arcivescovo Metropolita Mons. Davide Carbonaro.

All’arrivo in Cattedrale, i fedeli potranno raccogliersi in preghiera davanti al Santissimo Crocifisso.

Le giornate successive saranno scandite da momenti di preghiera comunitaria, con la celebrazione delle Lodi mattutine, la recita del Rosario, la Via Matris e la Santa Messa, accompagnati da speciali riflessioni sulla Passione di Cristo. In particolare, mercoledì 9 aprile alle 19.15, si terrà la meditazione sulle “Sette parole di Gesù in croce”, guidata da don Antonio Savone.

Venerdì 11 aprile, giornata di profonda spiritualità, culminerà con la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo alle 18.30, seguita dalla Via Crucis animata dalla Cappella musicale della Cattedrale.

L’ultimo giorno, sabato 12 aprile, dopo la celebrazione dei Vespri alle 16, l’effigie del SS. Crocifisso raggiungerà la Parrocchia di S. Maria della Speranza a Bucaletto, dove sarà accolta dai giovani radunati per il loro incontro regionale. In serata, il sacro simulacro farà ritorno a Brienza.

Ecco la locandina dell’evento.