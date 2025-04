Potenza: i Carabinieri arrestano un 32enne

Prosegue senza soluzione di continuità l’opera di contrasto all’illecita circolazione delle sostanze stupefacenti da parte dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza.

Mercoledì scorso, nell’ambito di uno specifico servizio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno tratto in arresto un 32enne di origini pakistane residente nel capoluogo.

I militari dell’Arma, nel corso del monitoraggio dei luoghi di aggregazione e di viavai di viaggiatori, hanno notato uno straniero che, appena sceso da un bus di linea, alla vista del personale in uniforme, ha assunto un atteggiamento sospetto cercando di defilarsi confondendosi fra la folla.

I suoi movimenti non sono passati inosservati ai Carabinieri che hanno subito proceduto dapprima al suo controllo, identificandolo in un 32enne di origini pakistane residente a Potenza, successivamente ad una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire un panetto da 100 grammi di hashish.

La stessa attività estesa al suo domicilio ha permesso di scoprire un altro panetto da 100 grammi sempre di hashish, un bilancino di precisione e la somma di 85 €uro, ritenuta probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Stupefacente, denaro e strumentazione per la pesatura sono stati posti sotto sequestro mentre l’uomo è stato condotto presso gli uffici dell’Arma in via Pretoria dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e ristretto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria potentina.

Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato, per il quale si ricorda vigere la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza notturna nel proprio domicilio.