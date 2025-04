Potenza: in provincia una cerimonia in omaggio alla memoria del Maresciallo “scelto” Quirino Picone. Le foto

In data odierna ha avuto luogo la cerimonia di dedica della sala riunioni della sottosezione Polizia stradale di Lagonegro alla memoria del Maresciallo di 1^ classe di p.s. “scelto” Quirino Picone deceduto in servizio in data 21 Novembre 1977.

Entrato in servizio nel disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza il 13 novembre 1942 ha prestato servizio inizialmente nelle sedi di Polizia di Stato di Caserta e Palermo il Maresciallo Picone è stato il primo comandante della sottosezione Polizia Stradale di Lagonegro ove ha prestato interrottamente l’attività lavorativa dal 27 novembre 1950 fino al 21 novembre 1977, data in cui è deceduto stroncato da un infarto.

Nel corso della sua intera carriera lavorativa ha dimostrato di possedere spiccata professionalità, senso del dovere e doti di umiltà che lo hanno lasciato quale esempio di lealtà e rigore.

La manifestazione, alla presenza delle figlie Anna Maria e Rita Picone, è stata organizzata dal dirigente reggente del compartimento polizia stradale per la Campania e la Basilicata, Dr.ssa Maria Pia Rossi, ha visto la partecipazione:

del signor Questore di Potenza Dir.gen. Dr. Giuseppe Ferrari,

del direttore del servizio Polizia stradale dir. sup. dr. Santo Puccia,

del vicario del prefetto di potenza dr. Francesco Paolo d’Alessio,

delle massime autorità politiche, civili, militari e religiose della Provincia,

degli alunni dell’istituto comprensivo di Lagonegro.

Ecco le foto.