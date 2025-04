Potenza, fisioterapia protagonista nel nuovo Piano Sanitario: “ruolo fondamentale nella prevenzione e nel miglioramento della qualità”. I dettagli

Sabato 5 Aprile si sono svolti i lavori del tavolo istituzionale organizzato dalla Regione Basilicata per la definizione del nuovo Piano Sanitario Regionale 2026-2030.

Al tavolo presente anche l’OFI (Ordine Fisioterapisti) Basilicata rappresentato dal vicepresidente Tiziano Lacapra.

L’incontro, convocato dall’assessore alla Salute, dott. Cosimo Latronico, ha visto la partecipazione di esperti e professori universitari per la stesura del documento programmatico.

Durante la riunione, il vicepresidente Lacapra, dopo aver sottolineato l’importanza dei lavori, ringraziato l’assessore per quanto pianificato e rappresentato la massima disponibilità a collaborare, ha sottolineato l’importanza di valorizzare la figura del fisioterapista, sia nel settore pubblico che privato.

Ha inoltre ricordato il ruolo fondamentale della fisioterapia nella prevenzione e nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Lacapra ha ribadito, come già fatto dal presidente Ciavatta, l’importanza, all’interno del Sistema Sanitario Regionale, di un approccio integrato tra le professioni sanitarie, riproponendo l’esempio dello studio realizzato da OFI Piemonte Valle d’Aosta in collaborazione con GIMBE sull’accesso diretto alla fisioterapia, che potrebbe essere un riferimento utile per il nuovo Piano Sanitario Regionale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e ridurre le liste d’attesa.

Il Piano Sanitario Regionale 2026-2030 prevede nuovi incontri e la redazione della bozza finale entro il prossimo autunno, con l’approvazione prevista per dicembre 2025.

OFI Basilicata è già al lavoro per preparare proposte concrete sui macro obiettivi definiti nel documento programmatico.