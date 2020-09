A Ruoti due coppie festeggiano le nozze d’oro! Auguri a Vito, Donata, Gerardo e Vita per questi 50 anni insieme

Avvenimento speciale oggi per il Comune di Ruoti (Pz).

Per Vito e Donata e Gerardo e Vita oggi è un giorno speciale: 50 anni fa si sono detti “Si”.

Un traguardo importante che in questo momento segnato dalla pandemia di Coronavirus, fa capire quanto sia bello il miracolo dell’amore sincero.

A fare gli auguri agli sposi il primo cittadino della comunità, Anna Maria Scalise:

“La celebrazione delle nozze d’oro spero diventi una piacevole consuetudine per il nostro comune. Oggi abbiamo festeggiato Vito e Donata e Gerardo e Vita, che hanno raggiunto lo straordinario traguardo dei 50 anni di vita insieme; 50 anni da quel giorno in cui si sono detti “sì, lo voglio”.

Ho voluto valorizzare l’istituzione del matrimonio quale cuore pulsante della famiglia, dando il giusto merito a Vito e Donata, a Gerardo e Vita, coppie che certamente contribuiscono con il loro esempio alla crescita della nostra comunità.

Spesso diamo per scontato ciò che invece è straordinario.

Oggi voi date a tutti noi un supporto fondamentale con il vostro comportamento, con la saggezza e l’esperienza virtuosa, quali veri ammortizzatori sociali nel supporto ai figli ed ai nipoti.



Siete un segnale positivo, uno stimolo forte per i giovani, un esempio di come sia importante credere in quei valori che in questo momento storico rischiano di essere compromessi, e che invece la vostra testimonianza rafforza e rinvigorisce in ognuno di noi.

A voi dunque, Vito e Donata, Gerardo e Vita, rivolgo il mio personale augurio unito a quello della nostra Amministrazione Comunale, per l’importante celebrazione di oggi, ma desidero anche comunicarvi il mio più sentito grazie, perchè voi rappresentate l’esempio più vero di come con la dedizione, la volontà e un giusto senso del dovere, sia possibile costruire nel tempo un rapporto indissolubile e così prezioso”.

