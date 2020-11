Avigliano: alla Protezione Civile una targa al merito per il sostegno alle famiglie in isolamento! Le foto

Si dice che nei momenti peggiori si riconoscono le persone migliori.

Ad Avigliano (PZ) è il caso del grande cuore della Protezione Civile.

Per questi fantastici volontari un riconoscimento di tutto rispetto che arriva a seguito del grande lavoro fatto proprio durante l’emergenza Coronavirus.

A rendere noti i dettagli è il Sindaco della città, Giuseppe Mecca:

“Questa sera abbiamo deciso di dedicare alla nostra Protezione Civile Gruppo Lucano di Avigliano una targa al merito come segno di gratitudine dell’intera comunità per il lavoro storico che hanno svolto e che stanno svolgendo in questa pandemia a sostegno delle famiglie in isolamento.

Da parte di tutti, GRAZIE RAGAZZI!”.

Complimenti di vero cuore.

