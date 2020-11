Giulio, fumettista lucano, per Natale pensa ai più piccoli! Ecco l’iniziativa per viaggiare con la fantasia

Il fumettista lucano Giulio Laurenzi, insegnante di fumetto presso la scuola di Internazionale Fumettarte (Comicschool), ha esposto le sue bellissime opere a Berlino, Parigi, Roma, Sant’Agata dei Goti, Grottaferrata, Firenze, Lampedusa, Potenza, Lucca, San Severo e Sulmona.

Ora ritroviamo i suoi splendidi fumetti in una nuova iniziativa tutta dedicata ai bambini che in questo periodo sono costretti a casa a causa dell’emergenza da Coronavirus.

L’iniziativa editoriale indipendente si intitola “Leggi, viaggia e colora l’Italia” ed è promossa da 40, tra autori e illustratori di tutta Italia, per permettere ai bambini di continuare a viaggiare con la fantasia attraverso un libro da leggere e colorare per conoscere le regioni italiane sulla scia di una leggenda o di una tradizione.

Quaranta cuori per un progetto che abbatte i confini delle regioni, che ci fa sentire più uniti in un momento nel quale non si può uscire dai propri confini.

Attraverso il crowdfunding (raccolta fondi) l’obiettivo è di stampare questo libro da colorare e leggere con storie e illustrazioni anche della Basilicata.

Per la Basilicata, come si accennava poc’anzi avremo le storie intitolate “Riti Arborei” e illustrate dal fumettista lucano Giulio Laurenzi.

La raccolta fondi è valida fino al 16 Dicembre e se si vuol procedere con la propria donazione la si può effettuare qui.

Così spiegano i promotori del progetto, travel-blogger e illustratori di tutt’Italia:

“Aiutateci a raggiungere questo obiettivo, aiutateci a sconfiggere le barriere alzate dal Coronavirus che ha duramente colpito il nostro paese.

Facciamo conoscere ai bambini le regioni italiane con un punto di vista diverso e diamogli ancora l’opportunità di viaggiare e conoscere attraverso la fantasia”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)