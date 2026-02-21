Bando Capitale Italiana del Libro 2027: 500mila euro in premio! ​Ecco fino a quando i Comuni posso candidarsi

Al via il bando per il conferimento del titolo di ‘Capitale italiana del libro 2027’, iniziativa giunta alla sua ottava edizione.

Indetto e pubblicato sul sito del Ministero della Cultura, il nuovo bando consentirà alle amministrazioni comunali partecipanti, in linea con gli intenti del Piano Olivetti, di perseguire molteplici obiettivi strategici finalizzati al sostegno della lettura e al miglioramento dell’offerta culturale delle comunità di riferimento.

Tra queste l’incentivazione alla frequentazione di biblioteche e librerie, la diffusione della conoscenza del patrimonio librario italiano e la diffusione di buone pratiche di promozione della lettura, realizzate da soggetti pubblici e privati, anche rafforzandone la collaborazione e i partenariati.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando (ore 23.59 di sabato 18 aprile 2026), i Comuni che desiderano candidarsi al titolo, in forma singola o aggregata, dovranno presentare la domanda di partecipazione e inviare il dossier di candidatura, comprensivo di titolo, progetto culturale, modello di governance del progetto, valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e obiettivi perseguiti, con i relativi indicatori.

Le candidature saranno valutate da una Giuria, composta da 5 esperti indipendenti e di chiara fama nel settore della cultura e dell’editoria, che esaminerà i progetti pervenuti per selezionare tra questi fino a dieci comuni finalisti entro il 30 giugno 2026.

I Comuni finalisti saranno successivamente invitati ad audizioni pubbliche che si svolgeranno entro il 15 luglio 2026.

Entro il 31 luglio 2026, la Giuria proporrà al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo di Capitale italiana del libro 2027, che fruirà di un contributo di circa mezzo milione di euro per la realizzazione delle attività proposte nel dossier.

Il Dipartimento per le attività culturali, responsabile della procedura di conferimento del titolo, organizzerà un calendario di incontri in live chat per i comuni che necessitassero di chiarimenti o approfondimenti sul bando.

Le date saranno pubblicate sul sito capitaledellibro.cultura.gov.it.