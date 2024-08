Basilicata, nuovi direttori generali: “diamo il benvenuto al Dott. Vittorio Restaino, già dirigente presso la Direzione Agricoltura”. I dettagli

Commentando la nomina dei nuovi direttori generali, l’assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala accoglie con grande soddisfazione l’incarico che riguarda il suo Dipartimento:

“È con piacere che diamo il nostro caloroso benvenuto al Dott. Vittorio Restaino, già dirigente presso la Direzione Agricoltura.

Colgo l’occasione per esprimere la mia profonda gratitudine alla dott.ssa Piemontese per il prezioso lavoro svolto e per il supporto indispensabile che mi ha offerto in questo ultimo mese”.

Nell’augurare un sereno Ferragosto a tutti i lucani, Cicala sottolinea la professionalità e la competenza maturate da Restaino in questi anni di impegno come dirigente a tempo determinato al Dipartimento Politiche agricole e forestali della Regione e, nello specifico, dirigente dell’Ufficio Politiche di Sviluppo rurale e Ufficio produzioni vegetali.

Conclude Cicala:

“Sono convinto che farà bene e che riuscirà a raggiungere gli obiettivi in un settore di nevralgica importanza qual è l’agricoltura”.