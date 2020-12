Basilicata, terribile incidente! Una persona ha perso la vita

A causa di un incidente è stata temporaneamente chiusa la statale 106 “Jonica” in direzione Taranto all’altezza del km 421, in località Policoro in provincia di Matera.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo ed un pedone successivamente deceduto.

Il traffico viene temporaneamente deviato su viabilità locale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.a

