Brindisi di Montagna: cultura, musica, teatro e cabaret protagonisti delle calde serate estive. Gli eventi in programma

Si preannuncia una settimana bollente, quella di Ferragosto, che ci accompagnerà con tanti eventi a Brindisi di Montagna per la rassegna “Un’altra Estate insieme”.

Cultura, musica, teatro e cabaret saranno i protagonisti principali delle nostre calde serate estive.

Si parte il 12 agosto in Piazzetta San Giovanni Paolo II alle ore 19 con la Presentazione del libro “La morte veste casual”, un giallo avvincente nato dalla penna dell’autore lucano Marcello Egidio Favale, che ci accompagna nelle indagini del vicequestore Vincenzo Del Duca, quarantaseienne di origini lucane, che comincia a indagare per risolvere un caso davvero intricato, ripercorrendo gli itinerari di Latronico, suo paese natio in Basilicata, dove ritrova amici di vecchia data, riuscendo a indirizzare le indagini nella direzione giusta.

Alle ore 21 ci sposteremo in Piazza Libertà dove assisteremo al concerto di “Liga Rock’n roll”, dove potremo vivere un’esperienza a 360 gradi con i successi del grande cantautore emiliano Luciano Ligabue.

Il 13 agosto a partire dalle ore 22 in Piazza Libertà grande serata a suon di discomusic con DJDee e Carmine Delledonne.

Per una vigilia di Ferragosto a tutto divertimento ci affideremo al sound inconfondibile di Mirko Gisonte, chitarrista e compositore lucano legato alla musica popolare, con influenze flamenco e jazz.

Mirko vanta oltre 300 concerti, tantissime esperienze internazionali, e ci accompagnerà nel viaggio del Mediterranean Jazz.

Il 15 agosto sarà in total music in Piazza Libertà a partire dalle ore 22 con la Real Orchestra, che con le sue canzoni sapranno intrattenere e coinvolgere tutti.

Una band composta da professionisti, cantanti ed animatori coinvolgente ed originale per festeggiare il giorno di Festa Estivo per eccellenza, con allegria, divertimento e buona musica.

Il fondatore della band è Angelo Loglisci, sassofonista di gran talento che, diplomatosi presso il conservatorio musicale di Matera, si è creato una lunga esperienza in concerti ed eventi, dando prova di grande eclettismo nella esecuzione di ogni genere musicale.

Oltre ad Angelo Loglisci, la Real Orchestra vede la presenza di: Giampiero Manzara alla tromba, Michele Ventura, voce maschile animazione, Annalisa Raucci, voce femminile.

Ancora tanta musica ci accompagnerà nella serata del 16 agosto, in Piazza Libertà alle ore 21.30 in compagnai di Egipec, al secolo Egidio Pecora, cantautore sassofonista, Nura Spinazzola, cantante lucana interprete dell’indimenticata Mia Martini, accompagnata da Donatino Ceraldi alle tastiere. Ospite della serata Mister Arkadius in Magic Comic Show, dove magia e comicità si mescoleranno in un mix esplosivo di emozioni e divertimento.

Si concluderà il 18 agosto la settimana più rovente dell’anno con la celeberrima “Miseria e Nobiltà”, Commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta scritta nel 1887 in napoletano, a cura della Compagnia Teatrale “Fai da Te” di Trivigno nella splendida cornice del teatro del Castello Fittipaldi a partire dalle ore 21.

Per tutti i giorni della settimana di Ferragosto è possibile visitare il Castello Fittipaldi-Antinori, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20.

Giovedì 15 agosto e sabato 17 agosto il Parco della Grancia sarà aperto dalle ore 11 e alle ore 21 si potrà assistere al cinespettacolo “La storia bandita”.

Ce n’è davvero per tutti i gusti in questa settimana di Ferragosto, per trascorrere serate all’insegna della cultura e del divertimento.

E allora che aspettate, venite a Brindisi Montagna, non potete mancare!

Di seguito la locandina con i dettagli.