Coronavirus Potenza: alla Protezione Civile 30 saturimetri in dono! I dettagli

Come annunciato il 23 novembre scorso, il Comitato civico Sos Basilicata donerà ai responsabili della Protezione civile di Potenza e di Matera 50 saturimetri portatili per la misurazione di problemi respiratori che possono colpire i malati di Covid.

La consegna dei primi 30 saturimetri verrà effettuata a Potenza, giovedì 17 dicembre alle ore 12:00 presso il campo drive in della Protezione civile e della Marina militare in via dell’Ateneo lucano (piazzale antistante stazione ferroviaria).

Gli altri 20 saturimetri saranno consegnati alla Protezione civile di Matera nei prossimi giorni.

Con questo piccolo gesto Sos Basilicata vuole dare un significato aggiuntivo alle sue attività al fine di contribuire a fare fronte alla carenza di questo importante dispositivo medico che secondo la Federazione italiana dei medici di famiglia è utile avere a casa come il termometro per misurare la febbre.a

