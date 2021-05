Coronavirus Potenza, da oggi finalmente si torna in zona gialla! Ecco il messaggio del Sindaco Guarente

Da oggi, finalmente, la Basilicata torna in zona gialla.

Un nuovo inizio che segna un punto di speranza per tutti i cittadini che sperano al più presto (tra vaccini e accortezze) di ritornare a quella normalità che si attende con ansia.

A questo proposito ecco le parole del Sindaco di Potenza Mario Guarente:

“Buona zona gialla a tutti e cerchiamo di restarci il più possibile, anzi: puntiamo alla zona bianca!

Oltre alle mascherine, al distanziamento e a tutte quelle norme diventate ormai abitudini quotidiane, usiamo tutti la testa e riconquistiamo la nostra libertà!

Dobbiamo farlo per i fragili, per noi e per l’economia della nostra città e della nostra regione!

Forza, Potenza”.

