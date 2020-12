Emergenza a Potenza: posti letto per le famiglie che rischiano lo sfratto! I dettagli

L’amministrazione del Comune di Potenza fa sapere alla cittadinanza:

“Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 lett. A) DL 76/2020, convertito in Legge N. 120/2020.

Progetto “LGNET EMERGENCY ASSISTANCE (LGNETEA) – Rete dei comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate.

Oggetto della manifestazione di interesse sono interventi di accoglienza e sostegno a favore di cittadini paesi terzi residenti nel Comune di Potenza, in condizioni di temporaneo disagio abitativo, mediante la messa a disposizione di N. 3 appartamenti arredati, autonomi ed autogestiti, per un totale di N. 12 posti complessivi ubicati nel Comune di Potenza, la messa a disposizione di posti letto per fronteggiare situazioni in emergenza, sostegno ai percorsi di integrazione sociale e di autonomia, anche nella forma di contributo alla locazione (a valere sulle risorse di progetto), per i nuclei familiari a rischio di sfratto, nel Comune di Potenza.

Le azioni dovranno essere realizzate dalla data di sottoscrizione del contratto e, compatibilmente con le disposizioni in vigore per il contenimento e contrasto del diffondersi del Covid-2019, fino al 31 Ottobre 2021 (data scadenza progetto).

Il valore economico è pari a €. 44.170,00, omnicomprensivo di IVA, oneri e spese di qualsiasi natura.

Le spese inerenti l’attuazione del progetto comprendono:

il costo della locazione,

delle utenze,

del condominio,

il costo del personale,

la quota destinata al contributo fitto per le situazioni di rischio di sfratto.

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30 Dicembre 2020, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo servizisociali@pec.comune.potenza.it.

La manifestazione di interesse in carta semplice resa ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo il modello allegato alla presente, in cui viene dichiarato il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 6 dell’Avviso, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante che allegherà fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità.

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere il seguente:

‘AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI CITTADINI PAESI TERZI RESIDENTI NEL COMUNE DI POTENZA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO DISAGIO ABITATIVO, ALL’INTERNO DEL PROGETTO LGNetEA-FAMI'”.

