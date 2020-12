Basilicata, i nostri anziani hanno bisogno di noi! Ecco un numero verde per non lasciarli soli

Tiziana Pirretti, Presidente regionale di Senior Italia FederAnziani, scrive una lettera aperta ai nostri anziani lucani, per augurare loro un Buon Natale e un futuro di speranza:

“Carissimi,

in questo Natale così particolare voglio porgervi i miei più sinceri auguri con la speranza che vi giungano a scaldare il cuore e l’animo in un momento così difficile e delicato che ci tiene distanti se pur vicini.

Ci lasciamo alle spalle forse l’anno più complesso dal secondo dopoguerra e mi addolora in maniera forte il fatto che a pagarne il prezzo più elevato in termini umani e di vita sia stata la parte migliore del nostro Paese, quella che ha fatto sacrifici, ha dispensato consigli e amore fino all’ultimo e che purtroppo ha dovuto soccombere a questo male invisibile nella più assoluta solitudine.

Un aspetto atroce che lacera il cuore di chi di quei consigli, di quell’amore e di quella presenza, ancora ne aveva tanto bisogno.

L’auspicio è che dal 27 Dicembre che inizierà la campagna vaccinale contro il Covid-19, la situazione possa evolvere rapidamente verso il meglio per poter tornare alla nostra vita e soprattutto per non vedere ancora decimata la parte migliore della nostra Italia.

A quanti vivono la solitudine di un Natale lontano dagli affetti a causa delle misure di contenimento del contagio varate dal Governo, giunga il mio più sincero abbraccio e la mia totale vicinanza perché, mai come adesso, è fondamentale che nessuno si senta solo ed abbandonato.

Sono convinta, da inguaribile ottimista ed amante della vita quale sono, che il futuro sarà sicuramente meglio del presente e che potremo riprenderci tutto il tempo che ci è stato tolto per condividere importanti momenti di crescita e di arricchimento umano reciproco.

Mi sono da poco insediata in questo delicato ruolo di Presidente regionale di Senior Italia FederAnziani e fremo dalla voglia di portare la mia vitalità e il mio spirito battagliero sulle tematiche che riguardano la salute e l’equità sociale e sono certa che con il vostro supporto, i vostri consigli, la vostra saggezza ed il vostro amore, riusciremo a costruire grandi ponti e splendide realtà che ad oggi possiamo purtroppo solo immaginare.

Colgo l’occasione per ricordare che FederAnziani in collaborazione con WINDTRE e con la Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza ha attivato il numero verde gratuito 800.99.14.14 per aiutare gli over 65 a fronteggiare questo periodo di isolamento.

Il numero, raggiungibile da telefono fisso e mobile, è operativo dal Lunedì alla Domenica dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e continuerà ad esserlo durante le festività natalizie, giornate più difficili per l’emergenza solitudine.

​ Vi abbraccio caramente sperando di poterlo fare quanto prima di persona e senza quella paura e diffidenza che ci attanaglia da ormai troppi mesi.

Teniamo duro perché il sole splende anche dopo la tempesta come ci ripete sempre il nostro Santo Padre.

Auguri a tutti, alle vostre famiglie ed a tutti i vostri cari e che la luce della nascita del Signore Gesù nella grotta di Betlemme, illumini e scaldi i vostri cuori e il vostro nobile animo”.

