Meteo Potenza: ancora nuvole e pioggia. Ecco le ultime previsioni

Tempo instabile e pioggia su Potenza.
Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 8 Maggio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 10°C.
Sabato 9 Maggio avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 11°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.