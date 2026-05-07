Potenza: al via i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di questo ponte della provincia. Gli interventi previsti

Saranno consegnati nei prossimi giorni i lavori per il consolidamento strutturale del ponte situato al km 96+950 della S.P. ex SS 93 “Appulo Lucana”, in località Meccadinardo, nel comune di Filiano.
L’intervento, dal valore complessivo di 185.817,38 euro, punta a preservare un manufatto risalente ai primi del Novecento, restituendo piena sicurezza a un asse viario fondamentale per la mobilità locale.
Tra le azioni previste dal progetto figurano:
- l’installazione dei tiranti in acciaio per collegare i timpani opposti della struttura;
- la realizzazione di un “arco armato” in grado di post-tendere la volta in muratura.
Sottolinea il Presidente, Christian Giordano:
“L’avvio di questi lavori, che si concluderanno nel minor tempo possibile, rappresenta un tassello fondamentale nel piano di messa in sicurezza delle infrastrutture provinciali segna un ulteriore passo nel percorso intrapreso dall’Amministrazione per coniugare la tutela del patrimonio architettonico alla stabilità strutturale, proteggendo la memoria storica del territorio e garantendo la sicurezza dei cittadini”.