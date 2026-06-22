Ordine degli Ingegneri di Potenza, insediato il nuovo Consiglio: auguri di buon lavoro

Si è insediato quest’oggi, nella sede di Via Di Giura a Potenza, il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza per il quadriennio 2026‑2030, eletto al termine della recente tornata elettorale che ha visto affermarsi la lista Ingegneri & Comunità, guidata dall’ingegner Michele Lapenna, già Past President e Consigliere Nazionale.

Il Consiglio avvierà immediatamente l’attuazione del programma presentato e condiviso con la categoria durante la campagna elettorale, caratterizzata da un intenso confronto territoriale e da una forte partecipazione degli iscritti.

Dichiara il Presidente Michele Lapenna:

«Partiamo ufficialmente. Sarà un Ordine aperto, forte e vicino alla comunità professionale.

Sarà compito di ciascun Consigliere attivare le proprie commissioni, chiedendo la partecipazione di tutti gli iscritti, nella convinzione che la realizzazione del programma richieda il contributo dell’intera comunità professionale.

Le commissioni saranno formalmente costituite entro il mese di settembre».

Il Consiglio comunica di aver attribuito tutte le deleghe ai Consiglieri, secondo una visione di Ordine come organismo collegiale e non verticistico.

Le deleghe coprono tutte le principali aree tematiche della professione.

Michele Lapenna – Presidente

Organizzazione generale, politiche della categoria, rapporti istituzionali, comunicazione, lavori pubblici, SIA, bandi e compensi professionali

Carmine Rocco Mecca – Vice Presidente Vicario

Sicurezza, prevenzione incendi, formazione, lavoro autonomo

Giorgio Maria Restaino – Vice Presidente

Normativa tecnica, strutture, difesa del suolo, BIM, transizione digitale

Saverio Scavone – Segretario

Organizzazione interna, pareri, acustica

Anna Guarini – Tesoriere

Organizzazione interna, politiche di genere

Donatella Caniani – Consigliere

Rapporto con l’Università, formazione universitaria, politiche di genere e ingegneria sanitaria

Giuseppe D’Onofrio – Consigliere

Rigenerazione urbana e urbanistica

Francesco Iantorno – Consigliere

Transizione energetica, impianti, ingegneria industriale, innovazione, terzo settore e IA

Giuseppe Laguardia – Consigliere

Lavoro dipendente pubblico, edilizia sanitaria, ingegneria clinica e biomedica

Lucia Marotta – Consigliere

Formazione, giovani, attività aggregative

Rosalia Smaldone – Consigliere

Territorio e ambiente, politiche di genere, protezione civile

Prosperino Suanno – Consigliere

Docenti, LL. PP. e SIA

Maria Zaccardo – Consigliere

Triennali, lavoro dipendente privato, attività aggregative

Formazione e presenza sul territorio

Tra le prime azioni operative, il Consiglio prevede di avviare immediatamente la Formazione a Distanza (FAD).

Tutte le attività formative, organizzate dall’Ordine, saranno erogate in modalità mista, così da garantire la partecipazione dei colleghi della provincia e di quanti, pur lavorando fuori regione, mantengono l’iscrizione per il forte legame con il territorio.

Durante il periodo estivo saranno organizzati incontri zonali dedicati alla legge delega di riforma della professione, con appuntamenti sia nella sede di Potenza sia in diversi comuni della provincia.

Servizi agli iscritti, priorità strategiche e rapporti istituzionali

Saranno attivati con immediatezza i servizi di consulenza fiscale e legale, strumenti fondamentali per sostenere la quotidianità professionale degli iscritti.

Particolare attenzione sarà riservata:

alle politiche per i giovani ingegneri,

al rafforzamento del rapporto con l’Università degli Studi della Basilicata,

alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e accademiche.

Il Consiglio esprime inoltre vive felicitazioni al neo Magnifico Rettore Unibas, il collega Caccavale, auspicando una collaborazione stretta e proficua a beneficio della categoria e dell’intero territorio regionale.

Il Consiglio instaurerà da subito un dialogo costante con la Pubblica Amministrazione, con incontri che si terranno a breve a partire da quello con Sua Eccellenza il Prefetto di Potenza, Campanaro, per contribuire al miglioramento dei processi tecnici, amministrativi e di gestione delle opere pubbliche e private.

Nomina della Federazione degli Ingegneri di Basilicata e Fondazione dell’OrdIngPZ

Contestualmente all’insediamento, sono stati nominati i rappresentanti in seno alla Federazione degli Ingegneri di Basilicata nelle persone degli ingegneri Rosalia Smaldone e Vito Sivolella, con indicazione del Presidente di competenza dell’Ordine di Potenza, Giuseppe D’Onofrio.

Inoltre, nominati i componenti del Cda della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza: