Potenza, gli studenti della Busciolano tra educazione alimentare e cucina. Il progetto

L’I.C. “A. BUSCIOLANO” di Potenza fa sapere:

“La scuola non va in vacanza.

Con il progetto Piano Estate il nostro istituto ha programmato una serie di progetti che si svolgeranno nei mesi di luglio, agosto e inizio settembre.

Tra questi, il modulo “Saperi e Sapori” ha come obiettivo l’educazione alimentare e l’attenzione per la buona cucina.

Gli alunni partecipanti, appartenenti alla scuola secondaria, hanno svolto le attività di preparazione dei cibi presso le aule didattiche Di Battista, in via del Gallitello a Potenza, con i sapienti insegnamenti dello chef Giuseppe Misuriello, e la partecipazione della tutor prof.ssa Alessandra Camodeca.

Sono state realizzate anche uscite per visitare alcune aziende consolidate del territorio in tema di aspetti enogastronomici.

Il progetto avrà la sua fase conclusiva con una giornata finale, lunedì 6 luglio dalle ore 12.30, presso la sede di “Di Battista” in via del Gallitello.

Gli alunni, alla presenza dei genitori, prepareranno alcuni piatti che saranno valutati dalla giuria composta dal Dirigente Scolastico, dalla DSGA e dal collaborate vicario“.