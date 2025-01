Potenza Calcio-Cerignola: divieto di vendita tagliandi per la tifoseria pugliese. Ecco i dettagli

Si disputerà allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, nella giornata di sabato 25 gennaio 2025, la partita di calcio “Potenza – Audace Cerignola”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 2 del 15 gennaio 2025, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza il cennato incontro di calcio “Potenza – Audace Cerignola” in ragione dell’astio tra le tifoserie sfociato in diverse occasioni in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche fuori da contesti in cui le squadre si sono calcisticamente incontrate.

Da ultimo, infatti, l’8 settembre 2024, al rientro dalle rispettive trasferte – il Potenza da Benevento ed il Cerignola da Avellino – lungo la A16 Napoli/Bari le due tifoserie si sono intercettate e fronteggiate.

L’acredine tra le componenti ultras ha richiesto l’adozione di misure restrittive tese alla emissione di provvedimenti di divieto di trasferta per i tifosi ospiti nelle ultime circostanze in cui le due compagini sportive si sono affrontate.

Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e non potendosi escludere che anche in occasione dell’incontro in argomento possano verificarsi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto Michele Campanaro, sentito il Questore Giuseppe Ferrari, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale, in vista della gara “Potenza – Audace Cerignola” di sabato 25 gennaio 2025, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia.