Potenza, in provincia capannone in fiamme: verifica su rilascio sostanze inquinanti. Le foto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 01:00 circa, sono intervenuti sulla SP21 – Palazzo San Gervasio (PZ) per l’incendio di una struttura in cooperativa al servizio delle aziende agricole del posto.

Il personale del distaccamento di Melfi è intervenuto sul luogo dell’intervento per spegnere l’incendio che ha interessato la struttura insieme al Nucleo N.B.C.R. (Nucleare, Biologico,Chimico, Radiologico) del Comando di Potenza per i rilievi tecnici atti a verificare se durante l’incendio c’è stato il rilascio di sostanze inquinanti per l’ambiente.

Presente anche il carro aria per l’approvvigionamento delle bombole d’aria compressa per gli autorespiratori utilizzati dagli operatori nello scenario di intervento.

L’incendio, adesso sotto controllo, è in fase di bonifica.

In corso gli accertamenti tecnici del gruppo N.I.A.T. VV.F. (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale).

I Vigili del fuoco si sono recati sul posto con due autopompe, un fuoristrada, un’autobotte un carro aria, un modulo N.B.C.R. per un totale di dieci unità.

Sul posto Carabinieri, personale ARPAB e Protezione civile.

Queste alcune foto.

