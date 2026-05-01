Potenza, matesso abbandonato in questa zona: “Sei un incivile”. La denuncia

Per liberarsi di un materasso da buttare, lo hanno lasciato in strada a Potenza.

Questa la denuncia dell’Associazione Aria Silvana:

“Vogliamo mandare un messaggio a chi ieri ha abbandonato questo materasso sul ciglio della strada in via Aria Silvana: sei un incivile e, purtroppo, questo è l’unico esempio che saprai dare ai tuoi figli.

Se questa è l’eredità di degrado che vuoi lasciare a loro e ai tuoi nipoti, sei libero di tenerti la spazzatura in casa tua, ma non in quella degli altri.

Noi siamo abituati alla pulizia e al rispetto del bene comune, concetti che evidentemente non ti appartengono”.

Lo avete visto anche voi?